Tarifstreit : Verdi ruft zu flächendeckendem Ausstand bei Postbank auf

Beschäftigte in allen Filialen, den Callcentern der Postbank sowie an den Postbank-Standorten sind aufgerufen, an diesem Freitag ihre Arbeit niederzulegen.

Im Postbank-Tarifkonflikt ruft die Gewe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.