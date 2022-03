Sonderzölle : USA und Großbritannien legen Handelsstreit bei

Ex-US-Präsident Donald Trump hatte 2018 Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte einführen lassen. Nun haben die USA und Großbritannien den jahrelangen Streit um die Zölle beigelegt.

Die USA und Großbritannien haben ihren Streit um die unter Ex-Präsident Donald Trump eingeführten Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte vorerst beigelegt. Großbritannien darf demnach ab Juni wieder bestimmte Mengen an Stahl und Aluminium zollfrei in die USA einführen, wie aus einer in Washington verbreiteten Mitteilung zur Einigung hervorging. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.