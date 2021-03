Gaspipeline : US-Regierung droht mit neuen Sanktionen wegen Nord Stream 2

Die Regierung des demokratischen US-Präsidenten Biden ist gegen Nord Stream 2. Mit Sanktionen ist sie sich bislang aber zurückhaltend. Nun kommt eine neue Warnung von Außenminister Blinken - nachdem die Republikaner im US-Kongress den Druck erhöht haben.

Washington | Die US-Regierung hat Unternehmen zum Ausstieg aus dem Bau der deutsch-russischen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 aufgefordert und mit neuen Sanktionen gedroht. US-Außenminister Antony Blinken bekräftigte am Donnerstag die Warnung, „dass jedes Unternehmen, das an der Nord-Stream-2-Pipeline beteiligt ist, US-Sanktionen riskiert und die Arbeit an der...

