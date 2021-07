Prognose : UN: Weniger Fleischkonsum in Industrieländern bis 2030

Wer weniger Fleisch isst, tut etwas Gutes für die Umwelt. Weil das so ist, rechnen die Vereinten Nationen mit einem Rückgang des Fleischkonsums in den Industrieländern - aber erstmal nur dort.

Roma | Die Vereinten Nationen erwarten für die Industrieländer einen sinkenden Fleischkonsum in den kommenden zehn Jahren. Das liege an wachsenden Umwelt- und Gesundheitsbedenken, heißt es in einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO). Die Menschen werden demnach vor allem weniger rotes Fleisch essen und es durch Geflügel oder Mil...

