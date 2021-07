Schmuck : Treueschwur echt oder billig? Labor-Diamanten groß im Kommen

Sie funkeln und haben etwas Mystisches: Diamanten, die in Milliarden Jahren in der Erde entstehen. Es geht auch billiger, in ein paar Wochen im Labor. Synthetische Diamanten sind zunehmend gefragt.

München | Als Marilyn Monroe 1953 in einem Film ihre Leidenschaft für Schmuck-Brillis besang, war die Sache noch klar: „Diamonds are a girl's best friend“ - die angeblich „besten Freunde“ der Mädels kamen aus dem tiefsten Inneren der Erde. Heute sieht die Sache anders aus: Diamanten können inzwischen im Labor in Schmuck-Qualität hergestellt werden, die den O...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.