Börse in Frankfurt : Stimmung an den Börsen weiter trüb

Nach dem Rückschlag des Dax am Vortag will sich die Stimmung der Anleger auch am Freitag nicht wirklich aufhellen.

Positive Nachrichten vom US-Internetriesen Amazon stützten anfangs die Kurse etwas. Vor dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung herrschte aber insgesamt Zurückhaltung. Im nervösen Börsenumfeld halten die Schwankungen an. Zuletzt verlor der Dax 0,50 Prozent auf 15.291 Punkte und steuert damit auf Wochensicht auf ein moderates Minus zu. Der ...

