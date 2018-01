Börse in Frankfurt : Steigender Euro nach Draghi-Aussagen setzt Dax unter Druck

Der weiter gestiegene Euro hat am Donnerstagnachmittag den Dax wieder unter Druck gesetzt. Zuletzt verlor der deutsche Leitindex 0,10 Prozent auf 13 401,01 Punkte, nachdem er zuvor vorübergehend im Plus notiert hatte.

von dpa

25. Januar 2018, 15:43 Uhr

Die jüngste Aufwertung des Euro macht Europas Währungshütern Sorge. «Die derzeitige Wechselkursvolatilität stellt eine Unsicherheitsquelle dar, die eine genaue Beobachtung erfordert», sagte der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, nach dem Zinsentscheid. Der Euro rückte am Nachmittag über die Marke von 1,25 US-Dollar vor.

Die EZB hatte den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent belassen. Die Notenbank gab zunächst auch keinen Hinweis auf eine Straffung ihrer ultralockeren Geldpolitik. Wie die EZB weiter mitteilte, wird sie ihr auf 2,3 Billionen angewachsenes Wertpapierkaufprogramm noch bis mindestens September fortsetzen.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte ging es zuletzt um 0,24 Prozent auf 27 086,90 Punkte nach unten. Der TecDax sank um 0,36 Prozent auf 2667,08 Punkte. Ein Plus von 0,09 Prozent verbuchte dagegen der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

Im MDax eroberten die Anteilsscheine von Hella mit einem Aufschlag von rund 2 Prozent die Spitzenposition. Jefferies hatte die Papiere des Autozulieferers zum Kauf empfohlen. Das Anfang der Woche erreichte Rekordhoch bei 59,10 Euro rückt damit wieder ins Visier.

Im SDax verloren die Papiere des Autovermieters Sixt nach einer Abstufung durch die Privatbank Hauck & Aufhäuser knapp 2 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,38 Prozent am Vortag auf 0,39 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,02 Prozent auf 139,85 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,33 Prozent auf 160,02 Punkte. Für den Euro mussten Anleger zuletzt 1,2494 US-Dollar bezahlen. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2352 (Dienstag: 1,2249) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8096 (0,8164) Euro.