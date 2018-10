Börse in Frankfurt : Steigende Renditen in USA und Italien-Sorgen belasten Dax

Steigende Zinsen am US-Anleihemarkt und die Ungewissheit um den Staatshaushalt Italiens haben am Montag den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Dax fiel vorübergehend unter die Marke von 12 000 Zählern.

von dpa

08. Oktober 2018, 14:54 Uhr

Am Nachmittag notierte er mit einem Minus von 0,91 Prozent auf 12 001,79 Punkte wieder knapp darüber.

Am US-Anleihenmarkt war die Rendite zehnjähriger Staatspapiere zuletzt auf den höchsten Stand seit sieben Jahren gestiegen. Bei steigenden Renditen am Anleihemarkt können Aktien als risikoreicheres Investment an Attraktivität verlieren. Zudem können höhere Refinanzierungskosten auf Unternehmen zukommen.

Schlechte Nachrichten gab es zudem von der deutschen Konjunktur: Die Industrieproduktion sank im August den dritten Monat in Folge.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax fiel um 1,6 Prozent auf 24 868,92 Punkte zurück auf den niedrigsten Stand seit Februar. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,87 Prozent auf 3316,46 Zähler nach unten.

Weit abgeschlagen am Ende des Dax fanden sich die Aktien von Wirecard wieder. Sie brachen um fast 10 Prozent ein. Ein Händler führte die Kursschwäche auf den Zinsanstieg an den Anleihenmärkten zurück. Dieser belaste vor allem die in den vergangenen Monaten stark gelaufenen Technologiewerte. Anleger machten daher erst einmal Kasse.

RWE weiteten die herben Verluste vom Freitag aus und gaben um weitere 2,9 Prozent nach. Die vom italienischen Staatshaushalt ausgehenden Risiken drückten auf die Bankenkurse. Deutsche Bank verloren 1,8 Prozent und Commerzbank 4,7 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,38 Prozent am Freitag auf 0,36 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,09 Prozent auf 140,07 Punkte zu. Der Bund-Future stieg um 0,34 Prozent auf 158,10 Punkte.

Der Euro fiel wieder unter 1,15 US-Dollar und notierte zuletzt mit 1,1475. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1506 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8691 Euro gekostet.