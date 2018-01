Börse in Frankfurt : Starker Euro fährt Dax-Erholung in die Parade

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Jan.2018 | 10:13 Uhr

Der Euro stieg zum US-Dollar erstmals seit drei Jahren wieder über die Marke von 1,21. Damit haben die zahlreichen exportorientierten deutschen Unternehmen im neuen Jahr mit Wettbewerbsnachteilen zu kämpfen.

Nach einem fulminanten Jahresstart hatte sich der Dax in der zu Ende gehenden Woche kraftloser gezeigt. Am Donnerstag hatten Signale der Europäischen Zentralbank die Erwartungen an einen Ausstieg aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik verstärkt. Der Euro hatte daraufhin zugelegt, der Aktienmarkt war unter Druck geraten. Der Durchbruch bei den Sondierungsgesprächen für eine große Koalition in Berlin bewegte die Aktienkurse dagegen zunächst nicht.

Der MDax der 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen legte um 0,03 Prozent auf 26 864,86 Punkte zu. Der Technologie-Index TecDax gab um 0,19 Prozent auf 2645,13 Punkten nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,17 Prozent auf 3601,38 Punkte.

An der Wall Street als Schrittmacher der weltweiten Aktienmärkte dürfte sich das Interesse verstärkt auf die Quartalsberichte der Unternehmen richten. Am heutigen Freitag setzen mit den beiden Großbanken JPMorgan und Wells Fargo sowie dem weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock drei Finanzschwergewichte die Akzente.

Für Bewegung könnten ferner die Verbraucherpreise und die Umsätze im Einzelhandel in den USA im Dezember sorgen. Die Verbraucherpreise sind eine wichtige Größe für die Geldpolitik der Notenbank Fed. Der Einzelhandelsumsatz gilt als Indikator für den US-Konsum als wichtigste Stütze der US-Wirtschaft.

Bei den Einzeltiteln brachen Puma-Aktien um fast 8 Prozent ein, im Tief ging es sogar um mehr als 15 Prozent abwärts. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der französische Luxuskonzern Kering die Mehrheit am Sportartikelhersteller abgeben und die Anteile unter den eigenen Aktionären verteilen will. Das könnte diejenigen Puma-Aktionäre enttäuschen, die auf eine Übernahme durch einen strategischen Investor gehofft hatten, sagte ein Händler. Sie hätten womöglich eine satte Kaufprämie gezahlt.

Da half auch die Aussicht auf einen Aufstieg der Puma-Aktie in den MDax dem Kurs nicht mehr. Mit dem Teilausstieg von Kering steigt der Anteil der frei handelbaren Puma-Aktien deutlich - ein Kriterium für die Mitgliedschaft im MDax.

BMW- und VW-Papiere verteuerten sich jeweils um 0,7 Prozent. Beide Autohersteller haben den Absatz im vergangenen Jahr kräftig gesteigert. Zudem empfahl die australische Bank Macquarie am Vorabend die VW-Aktie.