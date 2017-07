Börse in Frankfurt : Starker Euro drückt Dax ins Minus

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Gegen Mittag verlor der deutsche Leitindex 0,51 Prozent auf 12 523,01 Punkte. Damit knüpfte er an seine Schwäche vom Vortag an, nachdem er in der vergangenen Woche unter dem Strich noch deutlich zugelegt hatte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank am Dienstag um 0,57 Prozent auf 24 991,76 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,52 Prozent auf 2295,51 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,29 Prozent auf 3506,13 Punkte.

Der Euro knüpfte in der Nacht mit dem Sprung über die Marke von 1,15 US-Dollar an seinen jüngsten Aufwärtstrend an und erreichte den höchsten Stand seit Mai 2016. Bisher hinterließ der stärkere Euro nur wenig Spuren am Aktienmarkt. Allerdings kann eine starke Gemeinschaftswährung die Exportwirtschaft belasten.

Zudem standen Geschäftszahlen etlicher Unternehmen im Fokus. Im Dax büßten Lufthansa-Aktien trotz der überraschend deutlichen operativen Gewinnsteigerung im ersten Halbjahr und der Anhebung des Jahresziels 1,63 Prozent auf 20,77 Euro ein. Bei der Software AG sorgten die laut Börsianern durchwachsenen Quartalszahlen nur zeitweise für Verluste. Zuletzt schafften die im TecDax gelisteten Titel des Softwarekonzerns ein Plus von 2,15 Prozent.

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 12:29 Uhr