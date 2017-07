Börse in Frankfurt : Stärkerer Euro drückt Dax ins Minus

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Damit knüpfte er an seine Schwäche vom Vortag an, nachdem er in der vergangenen Woche unter dem Strich noch deutlich zugelegt hatte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank am Dienstagvormittag um 0,78 Prozent auf 24.940,79 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,55 Prozent auf 2294,81 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,51 Prozent auf 3498,42 Punkte.

Der Euro knüpfte in der Nacht mit dem Sprung über die Marke von 1,15 US-Dollar an seinen jüngsten Aufwärtstrend an. Bisher hinterließ der stärkere Euro nur wenig Spuren am Aktienmarkt. Allerdings kann eine starke Gemeinschaftswährung die Exportwirtschaft belasten. Daher warten die Anleger im Zuge der anlaufenden Berichtssaison auf Signale der Unternehmen, was der Euroanstieg für sie bedeutet.

Von der EZB-Sitzung am Donnerstag erwarten Ökonomen noch keine Schritte in Richtung einer geldpolitischen Wende. Doch die Anleger dürften jedes Wort von Präsident Mario Draghi mit Blick auf die weitere Entwicklung der Zinsen und des Euro auf die Goldwaage legen. Am späteren Dienstagvormittag sollten sich die Blicke der Anleger zudem auf die ZEW-Konjunkturerwartungen richten.

Lufthansa-Aktien büßten trotz der überraschend deutlichen operativen Gewinnsteigerung im ersten Halbjahr und der Anhebung des Jahresziels am Dax-Ende 1,92 Prozent auf 20,71 Euro ein. Damit zollten sie ihrem Höhenflug Tribut: Mit einem Jahresplus von zuletzt 72 Prozent sind die Titel der Fluggesellschaft unangefochtener Spitzenreiter im deutschen Leitindex und notierten auf dem höchsten Stand seit Oktober 2007.

Auch die Software AG konnte nicht von der Zahlenvorlage und der angehobenen Prognose für die Ergebnismarge profitieren: Die Aktien rutschten nach Anfangsgewinnen ins Minus und büßten als einer der größten TecDax-Verlierer 2,03 Prozent ein. Börsianer sprachen von einem durchwachsenen zweiten Quartal.

erstellt am 18.Jul.2017 | 10:54 Uhr