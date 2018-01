Einschnitte im Filialnetz : „Sparkasse nicht mehr an jedem Standort“

Einsparungen auch bei den Sparkassen im Nordosten: Die große Sparkasse Mecklenburg-Schwerin schließt an Standorten mit mehrere Filialen im März vier kleinere Geschäftsstellen und richtet SB-Terminals ein – in Eldena, Neu Kalliß, Boizenburg-Bahnhof und eine in Schwerin. Damit verfüge die Sparkasse über eine dauerhaft tragfähige Struktur, sagte Sprecher Torsten Mönnich. Das Geldhaus bleibe flächendeckend vertreten. Alle öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute in MV, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt hatten in den vergangenen Jahrzehnten von 2056 Filialen 669 geschlossen – in MV 45 von 247.