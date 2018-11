Börse in Frankfurt : Sorgen um Italien drücken Dax ins Minus

Der jüngste Erholungsversuch des Dax hat sich am Donnerstag als Strohfeuer erwiesen. Als Belastung machten Börsianer den anhaltenden Haushaltsstreit zwischen der EU-Kommission und Italien aus.

von dpa

22. November 2018, 18:34 Uhr

Dass sich die EU und Großbritannien vor dem Brexit-Gipfel am Sonntag «im Prinzip» auf eine politische Erklärung zu ihren künftigen Beziehungen geeinigt haben, ließ die Anleger kalt. Da an der Wall Street wegen des Feiertags Thanksgiving kein Aktienhandel stattfand, fielen Impulse von dieser Seite aus.

Der deutsche Leitindex schloss 0,94 Prozent schwächer bei 11.138,49 Punkten und damit nur wenig über seinem Tagestief. Den zur Wochenmitte kurzzeitig unterbrochenen Abwärtstrend der vergangenen Tage setzte er so fort - am Dienstag hatte er bei knapp über 11.000 Zählern den tiefsten Stand seit Ende 2016 markiert.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gab um 0,91 Prozent auf 23.093,08 Punkte nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,86 Prozent auf 3126,67 Zähler nach unten. In Paris und London schlossen die nationalen Indizes ebenfalls mit Verlusten.

Am Dax-Ende fielen die Aktien des Kunststoff-Herstellers Covestro um fast vier Prozent. Sie hatten sich am Mittwoch noch ein wenig von ihrem Kursrutsch in Folge einer Gewinnwarnung tags zuvor erholt.

Negative Branchennachrichten aus Großbritannien brockten den deutschen Energieversorgern Eon und Uniper Kursverluste von knapp zwei beziehungsweise drei Prozent ein.

Außerhalb der wichtigen Indizes schossen Vapiano-Aktien um bis zu knapp 22 Prozent hoch, nachdem das «Manager-Magazin» über angebliche Pläne zu einem Rückzug von der Börse berichtet hatte. Nach dem Dementi durch Vorstandschef Jochen Halfmann behaupteten die Papiere letztlich noch ein Plus von etwas über sieben Prozent.

Eine Annäherung im italienisch-europäischen Haushaltsstreit sei nicht in Sicht - und je länger er dauere, desto mehr Investoren dürften nervös werden, schrieb David Madden vom Handelshaus CMC Markets UK. Italiens Vizepremier und Chef der rechtsnationalen Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, macht sich laut einem Interview Sorgen wegen der steigenden Zinsen italienischer Staatsanleihen. Zudem stieß ein auch als «Patriotenanleihe» bekanntes Wertpapier auf wesentlich weniger Interesse bei den heimischen Anlegern als von der Regierung erhofft. Einlenken im Konflikt mit der EU will Salvini aber nicht.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,22 Prozent am Vortag auf 0,21 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 141,18 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,04 Prozent auf 160,64 Punkte. Der Euro notierte wenig bewegt bei 1,1405 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1403 (Mittwoch: 1,1409) Dollar festgesetzt.