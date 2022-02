Wirtschaft : Scholz will raschen Bau von LNG-Terminals

Schon lange ist ein direkter deutscher Zugang zu verflüssigtem Erdgas im Gespräch, um die hohe Abhängigkeit von Pipeline-Zulieferungen aus Russland zu verringern. Als Folge des Ukraine-Kriegs sollen die Pläne jetzt beschleunigt werden. Der Kanzler blickt auf zwei Standorte.

Die Energieversorgung Deutschlands soll als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine unabhängiger von russischem Erdgas werden - auch mit eigenen Terminals für Flüssigerdgas (LNG). Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Sonntag bei einer Sondersitzung des Bundestags, die Bundesregierung habe die Entscheidung getroffen, zwei LNG-Aufnahmestellen in Brunsbüttel ...

