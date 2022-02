„Dilbar“ und „Luna“ bei Blohm+Voss : Sanktionen gegen Oligarchen: In Hamburg liegen noch zwei Luxusyachten

Wladimir Putin hatte seine Superyacht „Graceful” noch gerade rechtzeitig aus Hamburg herausgeholt: Am 8. Februar verließ das Schiff den Kai von Blohm+Voss in Richtung Kaliningrad. Zwei andere Oligarchenyachten sind jedoch noch da.

Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine liegen noch immer zwei Yachten in der Hamburger Werft, die russischen Oligarchen zugerechnet werden: Die „Dilbar” von Alischer Usmanow, Herr über ein Firmenimperium aus den Bereichen Bergbau, Metallindustrie, IT und Telekommunikation, sowie die „Luna”. Die war einst für den russischen Milliardär Roman Abramowits...

