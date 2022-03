Bilanz : Salzgitter meldet Gewinne und Partnerschaft mit VW

Zwei Jahre lang gingen Aktionäre der Salzgitter AG leer aus. Jetzt ist das Unternehmen wieder in der Gewinnzone und kündigt die höchste Ausschüttung seit 2008 an. Der Krieg in der Ukraine trifft aber auch den Stahlhersteller aus Niedersachsen in mehreren Bereichen.

Der Stahlhersteller Salzgitter ist nach zwei Jahren mit Verlusten wieder in der Gewinnzone und will seine Aktionäre an diesem Erfolg beteiligen. Für das Geschäftsjahr 2021 soll eine Dividende von 75 Cent je Aktie gezahlt werden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Salzgitter mit. Der Krieg in der Ukraine erschwert aber auch dem nieders...

