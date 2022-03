Tourismus : Saison 2022: Viel Neues an Schleswig-Holsteins Ostseeküste

Viele Ferienorte an Schleswig-Holsteins Ostseeküste haben kräftig in ihre touristische Infrastruktur investiert. Im vergangenen Jahr seien in vielen Orten neue Hotels, gastronomische Angebote und touristische Attraktionen entstanden oder würden in den nächsten Monaten eröffnet, teilte die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) am Montag mit.

So bietet am Südstrand der Ostseeinsel Fehmarn ein 17 Meter hoher Aussichtsturm einen Panoramablick über Burgtiefe, den Yachthafen, den Burger Binnensee und die Ostsee. Die über 72 Stufen oder einen Aufzug erreichbare Aussichtsplattform biete eine Perspektive, die es von keinem anderen Ort der Insel aus gebe, sagte eine TASH-Sprecherin. Im Norden Fehma...

