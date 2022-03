Startup „Perfeggt“ will Ei „neu denken“ : Rührei ohne echtes Ei: So schmeckt die vegane Alternative

Das Startup „Perfeggt“ will mit seinem veganem Ei-Ersatz die deutsche Küche erobern. Kann das gelingen? Unser Autor hat das Rührei probiert, das ohne echte Hühnereier auskommt.

Was da auf dem Teller liegt und dampft, sieht aus wie Rührei, schmeckt fast wie Rührei - und ist doch keines: Die Scrambled Eggs auf einer Scheibe Sauerteigbrot, umrahmt von Champignons, Spinat und Zwiebeln in Rotwein, sind eine Art Revolution. Denn der Gast im Restaurant des Hamburger Foodlab genießt an diesem Sonntag kein echtes Ei, sondern ein Ersat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.