Börse in Frankfurt : Rückschlag für Dax nach Sprung über 10 000 Punkte

Die Ausschläge am deutschen Aktienmarkt in der Corona-Krise sind weiterhin groß. Der Leitindex Dax überwand am Mittwoch zunächst die Marke von 10.000 Punkten, bevor er deutlich absackte - unter den Stand des Vortages.

von dpa

25. März 2020, 12:33 Uhr

In der Spitze legte Dax bis auf 10.137 Punkte zu und baute seinen starken Kurszuwachs vom Dienstag vorübergehend aus. Dann nutzten Anleger das höhere Niveau für Verkäufe. Gegen Mittag lag der Dax um 2,35 Prozent niedriger als am Dienstag bei 9472,59 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 0,49 Prozent auf 20.083,36 Zähler ein. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 1,5 Prozent.

Nach langen Verhandlungen hatten sich die US-Regierung und die Partei der Demokraten in Washington in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) auf ein Konjunkturpaket geeinigt.

«Befeuert und beschleunigt werden die Kursbewegungen durch algorithmische Handelsprogramme, die kurzfristige Trends zusätzlich verstärken», erläuterte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Dadurch ergäben sich weiter starke Schwankungen am Aktienmarkt.

Eon kletterten nach Zahlenvorlage um gut 5 Prozent nach oben und waren damit der stärkste Wert im Dax. Ein Händler sprach von einem soliden Bericht und Ausblick des Versorgers und zuversichtlich stimmenden Aussagen zur Dividende. Lufthansa waren mit minus 5 Prozent am Dax-Ende.

Thyssenkrupp streicht im Stahlgeschäft 3000 Stellen. Der Konzern gehe endlich die Probleme an, hieß es aus dem Markt. Die Papiere zündeten nach ihrem Vortagessprung von plus 26 Prozent ein weiteres Kursfeuerwerk mit zunächst über 20 Prozent, zuletzt waren es nur noch plus 1 Prozent.