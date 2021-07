Zweites Quartal : Porsche-Verkäufe in den USA steigen deutlich

Im vergangenen Jahr konnte Porsche in den USA deutlich weniger Sportwagen verkaufen als gewohnt. Mittlerweile haben sich die Zahlen mehr als erholt - der Autobauer meldet einen Rekord.

Atlanta | Porsche hat im zweiten Quartal auf dem wichtigen US-Markt deutlich mehr Autos verkauft - auch wegen des coronabedingt schwachen Vorjahreszeitraums. So lieferte Porsche von April bis Ende Juni 18.958 Autos aus, das waren 55,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Atlanta (Georgia) mitteilte. Vor einem Jahr hatten Lock...

