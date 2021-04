Internationaler Vergleich : OECD-Studie kritisiert deutsches Weiterbildungssystem

Eine aktuelle OECD-Studie zeigt: Deutschland hat ein starkes Ausbildungssystem. Bei den Möglichkeiten der Weiterbildung schneidet das Land jedoch deutlich schlechter ab als andere OECD-Länder.

Berlin | Das System der Weiterbildung in Deutschland zeigt einer OECD-Studie zufolge im internationalen Vergleich Schwächen. In dem Bericht „Weiterbildung in Deutschland“, den die Organisation vorlegte, wird der Bundesrepublik zwar insgesamt ein „leistungsstarkes Bildungs- und Ausbildungssystem“ bescheinigt. „Bei der Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen übe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.