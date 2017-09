Börse in Frankfurt : Nordkorea und «Irma» halten Anleger am Aktienmarkt zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

Damit ist der Start in den historisch schwachen Börsenmonat September geglückt. Vor dem Wochenende wollten Anleger mit Blick auf die anhaltenden Spannungen in Nordkorea keine Risiken eingehen, schrieb Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Der Analyst David Madden von CMC Markets sprach von «Ruhe vor dem Sturm» mit Blick auf den Hurrikan «Irma», der am Wochenende auf die Küste Floridas treffen könnte.

Der MDax der 50 mittelgroßen Werte schloss am Freitag 0,38 Prozent höher auf 24 904,48 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,24 Prozent auf 2331,14 Zähler. Am Vortag war der Index noch auf den höchsten Stand seit mehr als 16 Jahren geklettert.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit 3447,69 Punkten prozentual unverändert. In London gab der Leitindex FTSE um 0,26 Prozent auf 7377,60 Punkte nach, während der CAC 40 in Paris auf der Stelle trat. Der Dow Jones Industrial handelte 0,21 Prozent höher.

Investment-Analyst Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg blieb optimistisch: «Falls der Konflikt um Nordkorea nicht eskaliert und es weiter 'nur' bei Kriegsrhetorik und Säbelrasseln bleibt, besteht die berechtigte Hoffnung, dass sich der September 2017 - allen Unkenrufen zum Trotz - von seiner besseren Seite zeigen könnte.»

Größter Gewinner im Dax waren die Aktien von Thyssenkrupp mit einem Plus von 1,78 Prozent. Der Industriekonzern hatte tags zuvor mit dem endgültigen Abschluss des Verkaufs seines brasilianischen Stahlwerks einen Schlussstrich unter eine milliardenschwere Fehlinvestition gezogen. Der Analyst Carsten Riek von UBS sprach zudem von weiter steigenden Stahlpreisen weltweit. Papiere von Salzgitter zogen um 2,44 Prozent an und die des Stahlhändlers Klöckner & Co um 1,60 Prozent.

Eine Verkaufsempfehlung der Schweizer Großbank UBS zog die Papiere des Kabelherstellers Leoni um 5,61 Prozent nach unten. Damit waren sie der mit Abstand schwächste Wert im MDax. Analyst Julian Radlinger hält die Aktien des Automobilzulieferers für massiv überbewertet. Die allgemeine Erwartung sei falsch, dass in Elektrofahrzeugen letztlich mehr Kabel verbaut würden als in Autos mit Verbrennungsmotor.

Nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe für die Aktien von Fielmann setzten sich diese an die Spitze des MDax mit einem Plus von 3,65 Prozent. Papiere des Biotech-Unternehmens Evotec führten den TecDax an mit einem Zugewinn von 2,90 Prozent. Die Hamburger erhalten von der Europäischen Investitionsbank einen Kredit zur Erforschung von Wirkstoffen.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,15 Prozent am Vortag auf 0,12 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,18 Prozent auf 142,07 Punkte. Der Bund Future gab um 0,19 Prozent auf 162,97 Punkte nach. Der Euro notierte am Abend bei 1,2034 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2060 (Donnerstag: 1,1971) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8292 (0,8354) Euro.