Christian Sewing : Neuer Deutsche-Bank-Chef appelliert an «Jägermentalität»

Der neue Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat seine Mitarbeiter auf schwere Zeiten eingeschworen.

von dpa

09. April 2018, 07:50 Uhr

«Mit Blick auf die Erträge müssen wir unsere Jägermentalität zurückgewinnen, uns in allen Geschäftsbereichen steigern und die Messlatte wieder höher legen», schrieb er in einer Nachricht an seine Mitarbeiter, die am Morgen veröffentlicht wurde.

«Es gibt nichts, worauf wir uns ausruhen können», heißt es in der Mitteilung weiter. Deutschlands größte Bank müsse schneller und klarer entscheiden und besser zusammenarbeiten. Der Start ins Jahr 2018 sei solide gewesen, «aber "solide" darf nicht unser Anspruch sein». Sewing war am späten Sonntagabend zum Nachfolger des bisherigen Vorstandsvorsitzenden John Cryan ernannt worden.