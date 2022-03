Luftverkehr : Nach Warnstreik: Andrang am Hamburger Flughafen ausgeblieben

Entgegen den Erwartungen hat es am Hamburger Flughafen am Tag nach dem Warnstreik keinen großen Andrang gegeben. „Die Lage ist entspannt“, sagte eine Sprecherin am Mittwochmorgen. Es seien ausreichend Sicherheitsschalter geöffnet, und es hätten sich keine Schlangen in dem Terminals gebildet.

Am Dienstag hatte die Gewerkschaft Verdi zum zweiten Mal binnen einer Woche Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und in der Personal- und Warenkontrolle zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Eigentlich waren für diesen Tag 88 Abflüge vorgesehen, die aber allesamt für die Passagiere abgesagt wurden. Zudem wurden 31 der geplanten 92 Ankünfte gestr...

