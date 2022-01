Krabbenfischerei : Nach Kutter-Insolvenz: Krabben-Liebhaber gesucht

Die Idee ist ungewöhnlich, so viel steht fest: Über das Karriereportal LinkedIn sucht ein Hamburger Rechtsanwalt einen Käufer für einen insolventen Husumer Krabbenkutter.

Arno Doebert ist nach eigenen Angaben der vorläufige Insolvenzverwalter der „SU 24 Birte”. 16 Meter lang, 5 Meter breit, Heimathafen Husum. Ihr Kapitän, so schreibt es Doebert in seinem LinkedIn-Post, machte sich im Jahr 2018 selbstständig – „zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt”. Denn da war die Krabbenfischerei bereits in einer tiefen Krise. Im Dezemb...

