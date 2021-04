Börse in Frankfurt : Nach Dax-Rekord geht der Rally die Luft aus

Nach einer zweitägigen Erholung haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder nachgegeben.

Frankfurt/Main | Auch gute Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten die Anleger nicht mehr locken. Der Dax verlor am späten Vormittag ein halbes Prozent auf 15.246 Punkte. Für die Börsenwoche, die mit einem Rekordhoch des Dax begonnen hatte, deutet sich ein Verlust von 1,4 Prozent an. In den USA hatten Pläne des US-Präsidenten Joe Biden für eine höhere Besteuerung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.