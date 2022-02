Wirtschaft : Müffeln ist wieder erlaubt

Puh, das müffelt hier aber! Das denkt man im Frühjahr manchmal, wenn man an einem Feld vorbeikommt. Der Grund: Im Frühjahr beginnt die Zeit, in der Landwirte die Gülle auf ihren Ackern verteilen. Gülle besteht unter anderem aus Urin und Kot von Nutztieren wie Schweinen oder Kühen. Das klingt fies. Aber das Gemisch lässt die Pflanzen auf den Feldern besser wachsen und hilft so den Landwirten.

Gülle kann aber auch schädlich sein. Denn Teile davon können zum Beispiel ins Grundwasser gelangen und es belasten. Deshalb gibt es Regeln, wie Landwirte mit der Gülle umgehen sollen. Im Bundesland Niedersachsen beginnen die Landwirte gerade damit, die Gülle zu verteilen. Im Winter ist das nicht erlaubt, weil die Pflanzen ruhen und kaum Nährstoffe aus ...

