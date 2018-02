Börse in Frankfurt : Moderate Gewinne nach schwachem Dax-Wochenstart

Der Dax ist nach seinem schwachen Wochenbeginn mit einem bescheidenen Plus in den Handel gestartet. Angesichts des feiertagsbedingt verlängerten Wochenendes an der Wall Street fehlten dem deutschen Leitindex klare Vorgaben.

von dpa

20. Februar 2018, 09:23 Uhr

Neben einigen Unternehmenszahlen schauten die Anleger zunächst auf heimische Konjunkturdaten.

Wenige Minuten nach dem Handelsstart stieg der Dax um 0,26 Prozent auf 12.417,42 Punkte. Die anderen deutschen Aktienindizes legten am Dienstagmorgen ebenfalls etwas zu: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,36 Prozent auf 26.146,70 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,16 Prozent auf 2567,50 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,15 Prozent auf 3412,98 Punkte.