Börse in Frankfurt : Moderate Dax-Erholung vor Fed-Zinsentscheid

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch ein Stück weit vom Vortageseinbruch erholt. Am Tag des mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheids schaffte es der Dax bis zum Nachmittag mit 0,32 Prozent ins Plus auf 12.186,67 Punkte.

von dpa

31. Juli 2019, 15:14 Uhr

Der Leitindex löste sich damit am letzten Handelstag im Juli etwas vom Tief seit Mitte Juni, auf das er tags zuvor gefallen war. Im Juli steuert er aber weiter auf ein klares Minus zu: aktuell sind es etwa 1,7 Prozent.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax zeigte sich am Mittwoch noch etwas freundlicher mit einem Anstieg um 0,65 Prozent auf 25.974,28 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx konnte sich derweil mit gut 0,1 Prozent knapp im Plus halten. An der Wall Street deutet sich beim Dow Jones Industrial ein ebenfalls etwas höherer Start an.

Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der am Abend ansteht, wagten sich die Anleger nach dem Kursrutsch vom Vortag nur vorsichtig auf das Börsenparkett. Unsicherheit herrschte auch mit Blick auf die Handelsgespräche zwischen China und den USA, die ohne sichtbare Fortschritte beendet wurden. Laut Mitteilung der chinesischen Seite wurde aber immerhin vereinbart, die Verhandlungen im September fortzusetzen.

Bei Einzelaktien sorgte die Berichtssaison der Unternehmen am Mittwoch weiter für Schlagzeilen. Puma stellten im MDax alles in den Schatten. Die Papiere des Sportartikelkonzerns knüpften dort nach höheren Jahreszielen mit einem Kurssprung um 8,5 Prozent an ihren Rekordlauf an. Adidas folgten dem im Dax um 2,1 Prozent nach oben.

Spitzenreiter im deutschen Leitindex waren dagegen die 2,6 Prozent höheren Aktien der Deutschen Bank. Hier wurde am Markt auf eine allgemeine Stärke bei großen europäischen Finanzhäusern verwiesen.

Am Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite deutscher Bundeswertpapiere mit minus 0,44 Prozent auf ein neues Rekordtief. Der Rentenindex Rex dagegen stieg um 0,05 Prozent auf 145,43 Punkte. Der Bund-Future legte leicht um 0,06 Prozent auf 174,67 Punkte zu.

Der Euro gab vor der US-Zinsentscheidung minimal nach, zuletzt kostete er 1,1149 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1154 US-Dollar festgesetzt, womit der Dollar 0,8965 Euro kostete.