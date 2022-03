Handel : Modehändler About You wächst kräftig: Verlust wird größer

Der Online-Modehändler About You ist im abgelaufenen Geschäftsjahr kräftig gewachsen. Angekurbelt durch Investitionen stieg der Umsatz 2021/22 (per Ende Februar) um 48,3 bis 50,5 Prozent auf 1,730 Milliarden bis 1,755 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag bei der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen in Hamburg mitteilte. Die hohen Ausgaben für Kundengewinnung, den Onlineshop und das Produktsortiment führten dabei zu einem höheren Verlust. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) betrug minus 60 bis minus 70 Millionen Euro, was im günstigsten Fall besser ausfallen dürfte als vom Unternehmen prognostiziert. Im Vorjahr lag der Verlust bei 35,5 Millionen Euro.

Im vierten Geschäftsquartal stiegen die Erlöse um 30,2 Prozent bis 38,4 Prozent auf 400 Millionen bis 425 Millionen Euro, dabei sah sich About You einem wieder zunehmend schwierigen Umfeld wegen Corona-Beschränkungen und Lieferengpässen ausgesetzt. Als Reaktion seien die Marketingausgaben im Schlussquartal gesenkt worden. Die Prognose für das laufende ...

