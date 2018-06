Wirtschaft in MV : Millionen für stehende Windräder

Rekordkosten für Noteingriffe auf Öko-Strommarkt. Ausgleichszahlungen in MV sinken / Kritiker wollen Ausbau drosseln, Land lehnt ab

von Helge Ahrens

20. Juni 2018, 05:00 Uhr

Hohe Stromrechnung: Für Überkapazitäten auf dem Öko-Strommarkt müssen Energiekunden in Privathaushalten und der Wirtschaft in MV mit Millionenbeträgen geradestehen. Wegen des zögerlichen Netzausbaus und fehlenden Kapazitäten mussten wie in den Vorjahren viele Anlagen abgeschaltet werden, um das Netz vor Überlastungen zu schützen. Als Ausgleich für abgeschaltete Windräder oder Solaranlagen sind Anlagenbetreibern im vergangenen Jahr 22,1 Millionen Euro gezahlt worden, geht aus dem jetzt vorgelegten Netzbericht der Bundesnetzagentur hervor – die fünfthöchste Entschädigungszahlung bundesweit. Allerdings seien die Öko-Kraftwerke weniger häufig abgeschaltet worden als noch ein Jahr zuvor. Insgesamt seien 237 Gigawattstunden aus dem Netz genommen worden – der Verbrauch von knapp 60 000 durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalten. Im Jahr zuvor waren es noch 317 Gigawattstunden gewesen. Seinerzeit fielen die gesetzlich garantierten und von den Stromkunden zu tragenden Entschädigungsansprüche deutlich höher aus – insgesamt 317 Millionen Euro.

Bundesweit sind Verbraucher aber deutlich stärker belastet worden: Insgesamt stiegen die Ausgleichszahlungen für Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen durch Eingriffe auch bei konventionellen Kraftwerken und Anlagenabschaltungen auf den Rekordwert von 1,4 Milliarden Euro, ermittelte die Bundesnetzagentur. Grund dafür sei u. a. die nach den häufigen Stürmen im vergangenen Jahr bislang höchste Einspeisung von Strom aus Windkraftanlagen. Immer wieder seien Gas- und Kohlekraftwerke heruntergefahren worden, um die Netze nicht zu überlasten. Durch die Veränderungen der Erzeugung und die Verzögerungen im Netzausbau hätten die Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen deutlich zugenommen. „Nur der Netzausbau kann langfristig die hohen Kosten für die Netz- und Systemsicherheit senken“, erklärte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.

Die Ökostrom-Produktion hat 2017 vor allem Schleswig-Holstein belastet. Im nördlichsten Bundesland stiegen die Entschädigungsansprüche um fast 30 Prozent auf 351 Millionen Euro – der höchste Wert in Deutschland.

Die hohen Ausgleichszahlungen bringen Kritiker indes auf: Die in MV anfallenden Ausgleichszahlungen von 22,1 Millionen Euro entsprächen etwa dem Haushalt der Stadt Ludwigslust – gezahlt „für nix, das tut weh“, kritisierte Heiko Böhringer, Vorstand der Partei Freier Horizont. Rare Bauplätze für Windkraftanlagen wegen zurückhaltender Regionalplanungen und das geänderte Ausbauverfahren habe in MV im vergangenen Jahr zwar zu einem Rückgang der neu installierten Leistung geführt. Angesichts fehlender Netzkapazitäten müsse der Windkraftausbau aber weiter gedrosselt werden, forderte er. Sonst werde weiter „Geld verbrannt“.

Das blockt Energieminister Christian Pegel (SPD) ab: Den Ausbau der Windenergie zu drosseln ist der vollkommen falsche Weg, erklärte Ministeriumssprecherin Renate Gundlach gestern. Stattdessen müsse neben dem Netzausbau vor allem in Speicherkapazitäten und Anlagen investiert werden, die nicht benötigten Strom zum Beispiel in Wärme umgewandelten oder für das Aufladen von Elektroautos verwendet werden. Damit könnten Stromspitzen abgepuffert werden. Mit einem Ausbaustopp könne MV das selbst gesetzte Ziel, 2025 insgesamt 6,5 Prozent des deutschen Bruttostromverbrauchs mit sauberem Strom aus MV zu decken, nicht erreichen.