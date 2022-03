Unfallgefahr : Mähroboter-Test offenbart Sicherheitsmängel

Die Stiftung Warentest hat Mähroboter unter die Lupe genommen. Das Rasenschneiden erledigen die Robos gut bis befriedigend. Aber es gibt ein Problem mit der Sicherheit.

Greift ein Kleinkind in einen Mähroboter, kann das böse enden. In einem Praxistest der Stiftung Warentest schnitten fast alle der acht geprüften Geräte einen Kinder-Modellarm, der auf dem Rasen platziert worden war, an. Das hat die meisten Geräte ihre guten bis befriedigenden Noten im Test gekostet: Keiner der Mähroboter erhielt eine bessere Gesamtnote...

