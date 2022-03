Wirtschaft : Lübesse: Bau für emissionsfreies Gasspeicherkraftwerk

In Lübesse nahe Schwerin haben die Bauarbeiten für das laut Wirtschaftsministerium erste emissionsfreie Gasspeicherkraftwerk im industriellen Maßstab begonnen. „Mit der ersten kommerziellen Energiefabrik im industriellen Maßstab in Mecklenburg-Vorpommern kann ein neues Kapitel in der grünen Energieversorgung aufgeschlagen werden“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer am Mittwoch in dem Ort im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Das Ministerium unterstützt das Modellprojekt mit bis zu 15 Millionen Euro.

Die Wasserstoff- und Methanerzeugungsanlage mit einer Elektrolyseleistung von vier Megawatt soll dem Ministerium zufolge mit Windstrom betrieben werden und sowohl Lübesse wie auch ein angrenzendes Gewerbegebiet versorgen. Innerhalb von eineinhalb Jahren sollen Anlagen zur Produktion von Wasserstoff, Methan und dem Flüssiggas LNG entstehen. Wie der Rost...

