Börse in Frankfurt : Leichte Verluste im Dax - Russland setzt Krieg fort

Der Dax hat am Dienstag seine Verlustserie unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs fortgesetzt. Die Abschläge hielten sich am Morgen jedoch in Grenzen.

In den ersten Handelsminuten gab der deutsche Leitindex um 0,23 Prozent auf 14.427,96 Punkte nach. Seit der russische Angriff auf das Nachbarland Ukraine in der vergangenen Woche den Dax bis auf rund 13.800 Punkte abstürzen ließ, hat sich die erste Verunsicherung unter den Anlegern etwas gelegt. Der deutsche Leitindex kletterte wieder über die psycholo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.