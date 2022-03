Luftverkehr : Langes Warten am Hamburger Flughafen nach Warnstreik

Die Gewerkschaft Verdi hat die Streikmacht der Kontrollkräfte genutzt und am Dienstag den Flughafen lahmgelegt. Die Nachwirkungen reichen noch bis Donnerstag.

Nach dem Warnstreik der Luftsicherheitskräfte am Dienstag kehrt am Hamburger Flughafen nur langsam wieder Normalität ein. Wegen zahlreicher Umbuchungen und zusätzlicher Flüge war der Andrang am fünftgrößten deutschen Airport am Mittwoch deutlich größer als üblich. Weil Flüge nachgeholt werden, gebe es deutlich mehr Abflüge als Landungen, sagte eine Flu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.