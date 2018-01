Börse in Frankfurt : Kursgewinne im Dax, MDax und TecDax

Der Dax hat am Freitag nach zwei schwächeren Handelstagen wieder etwas zugelegt. Zuletzt gewann der deutsche Leitindex 0,20 Prozent auf 13.324,93 Punkte.

von dpa

26. Januar 2018, 15:17 Uhr

Auf Wochensicht deutet sich damit jedoch ein Minus von 0,8 Prozent an. Noch am Dienstag hatte der Dax ein Rekordhoch bei 13.596 Punkten erreicht.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte ging es am Freitag um 0,56 Prozent auf 27.016,17 Punkte hoch. Der TecDax gewann 0,69 Prozent auf 2.653,19 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand mit 0,52 Prozent im Plus.

Der Euro hält die Anleger weiter in Atem. Mit vielen exportabhängigen Unternehmen gilt der Dax als besonders sensibel für starke Bewegungen des Euro zum Dollar. Wertet der Euro auf, können sich die Wettbewerbschancen der Exporteure verschlechtern. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2430 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2407 (Mittwoch: 1,2352) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8060 (0,8096) Euro.

An der Dax-Spitze erholten sich die Aktien von HeidelbergCement mit plus 1,39 Prozent etwas von ihrer jüngsten Schwäche. Dahinter folgten die eher als defensiv eingestuften Werte von Henkel und Fresenius SE mit plus 1,27 Prozent und plus 1,24 Prozent.

Die Aktien des Ticket-Verkäufers und Veranstalters CTS Eventim erreichten mit 42,06 Euro ein Rekordhoch und legten damit weit vorne im MDax um 2,24 Prozent zu. Börsianer sehen in dem ungebrochenen Trend hin zur Online-Vermarktung den Hauptgrund für den Erfolg.

Mit neuen Wachstumsperspektiven zieht der Solarkonzern SMA Solar derzeit viele Anleger auf seine Seite. Am Freitag legten die Aktien während eines Kapitalmarkttages den dritten Tag in Folge zu - mit einem Plus von zuletzt mehr als 8 Prozent auf 42,30 Euro sind nun die Verluste seit der Gewinnwarnung aus dem November wettgemacht.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite leicht von 0,39 Prozent am Vortag auf 0,40 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,17 Prozent auf 139,62 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,22 Prozent auf 159,92 Punkte.