Zinstief drückt Gewinne : Kurs Gewinnzone: Deutsche Bank legt Halbjahreszahlen vor

«Das war kein Quartal, in dem es gebrummt hat», hatte Vize-Konzernchef Marcus Schenck kürzlich gesagt. Analysten erwarten für den Drei-Monats-Zeitraum April bis Ende Juni 2017 im Schnitt einen Vorsteuergewinn von knapp 450 Millionen Euro und einen Nettogewinn von rund 170 Millionen Euro, wobei die Spanne der Schätzungen sehr breit ist. Die genauen Zahlen veröffentlicht die Deutsche Bank heute.

Unter anderem das anhaltende Zinstief in Europa macht der Branche zu schaffen. Zudem kehrte nach den turbulenten Vormonaten wieder Ruhe an den Finanzmärkten ein und insbesondere der lukrative Handel mit Anleihen, Rohstoffen und Devisen ging zuletzt deutlich zurück. Die US-Konkurrenz hatte in diesem Bereich bereits Einbußen vermeldet.

Für das Gesamtjahr hatte Konzernchef John Cryan kürzlich seine Prognose bekräftigt: «Ich erwarte nicht, dass wir in diesem Jahr einen Verlust machen», sagte Cryan der Wochenzeitung «Die Zeit». Seit seinem Amtsantritt vor gut zwei Jahren drückt der Brite beim Abbau teurer Rechtsstreitigkeiten aufs Tempo, auch die Schließung von Filialen und der Abbau Tausender Stellen sollen den Konzern wieder flott machen.

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 05:14 Uhr