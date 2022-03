Ukraine-Krieg : Krisenwährung Gold: Für Anleger jetzt eine gute Idee?  

Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland treiben auch in Deutschland die Preise in die Höhe. Mit Gold wollen sich viele Anleger vor der Inflation schützen. Lohnt sich der Einstieg noch?

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland führen auch in Deutschland zu massiven Preissteigerungen. Vor der Inflation wollen sich viele Anleger schützen und investieren ihr Geld in Gold. Denn vor allem unter Kleinanlegern erfreut sich das Edelmetall in Krisenzeiten als Inflationsschutz großer Beliebt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.