von dpa

26. November 2019, 13:30 Uhr

Audi baut unter dem Strich 7500 Stellen ab. Das Unternehmen wird bis 2025 insgesamt 9500 Stellen an deutschen Standorten streichen, wie am Dienstag aus Konzernkreisen zu erfahren war. In anderen Bereichen würden dafür 2000 Jobs geschaffen. Zuvor hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet.