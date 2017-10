Börse in Frankfurt : Katalonien-Konflikt und Geschäftszahlen beenden Rekordjagd

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

erstellt am 19.Okt.2017 | 15:19 Uhr

Der deutsche Leitindex Dax fiel um 0,83 Prozent auf 12 935,27 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ähnlich stark. Europäische Schwergewichte wie Unilever und Nestle verfehlten mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen der Anleger.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, etwa büßte bis zum frühen Nachmittag 1,38 Prozent auf 25 948,81 Punkte ein. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 1,17 Prozent auf 2490,07 Punkte abwärts.

Schlusslicht im Dax waren die Anteilsscheine des Autobauers BMW nach einer skeptischen Analyse der US-Investmentbank Morgan Stanley. Die Anteilsscheine verbilligten sich um mehr als 2 Prozent.

Für eine große Enttäuschung sorgte Kion: Der Gabelstapler-Hersteller musste die Prognose senken. Für die Aktien ging es als Schlusslicht im MDax um fast 13 Prozent nach unten. Im Sog dessen büßten die Papiere des Wettbewerbers Jungheinrich rund 4,5 Prozent ein.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,19 Prozent am Vortag auf 0,21 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 141,51 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,03 Prozent auf 162,27 Punkte vor. Der Euro kostete zuletzt 1,1834 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8450 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1749 (Dienstag: 1,1759) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8511 (0,8504) Euro gekostet.