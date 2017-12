Gesundheit : Kassenbeiträge vorerst stabil

In Zeiten der Rekordbeschäftigung steigt der Druck auf die Arbeitgeber, sich wieder zu gleichen Teilen an den Kosten zu beteiligen. Würde die Parität wieder eingeführt, bliebe den Angestellten mehr Netto vom Brutto, das wäre wiederum konjunkturfördernd. Die wachsende Diskrepanz der Beiträge von Privat- und gesetzlich Versicherten befeuert überdies die Debatte über die SPD-Forderung nach einer Bürgerversicherung. Es ist höchste Zeit für Klarheit zu sorgen, wohin die Reise in der Gesundheitspolitik gehen soll.