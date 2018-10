Aufschwung setzt sich fort : Jobvermittler: Arbeitslosenzahlen sinken weiter

Jobvermittler erwarten für die kommenden Monate weiter sinkende Arbeitslosenzahlen. Der Arbeitsmarktaufschwung werde sich bis ins nächste Jahr fortsetzen, berichtete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in seiner veröffentlichten Arbeitsmarktumfrage für Oktober.

von dpa

25. Oktober 2018, 11:06 Uhr

Jeden Monat nehmen die Chefs der 156 deutschen Arbeitsagenturen an der Befragung der Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit (BA) teil.

Der im Rahmen des IAB-Arbeitsmarktbarometers ermittelte Indikator legte im Oktober im Vergleich zum Vormonat wieder leicht zu - um 0,2 auf 104,1 Punkte. Die Skala des Barometers reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung). Damit zeigt der Indikator weiter ein positives Klima an. Die Zahl der Arbeitslosen im Oktober stellt die BA am Dienstag (30. Oktober) in Nürnberg vor.

«Wieder einmal zeigt sich: Eine Eintrübung der Stimmung in der Weltwirtschaft wirft den Trend im deutschen Arbeitsmarkt nicht aus der Bahn», erklärte der Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und Strukturanalysen, Enzo Weber. Rekordwerte bei den Beschäftigungszunahmen seien aber nicht mehr zu erwarten, weil die Verfügbarkeit von Arbeitskräften an ihre Grenzen stoße.