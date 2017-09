Ausgabe von Lizenzen : Investitionen in griechische Goldminen in Gefahr

Athen (dpa) - Eine der größten Investitionen im Bereich Goldgewinnung in Griechenland ist in Gefahr. Aus Protest gegen bürokratische Hemmnisse wird das kanadische Unternehmen Eldorado Gold die Grabungs- und Ausbauarbeiten in der Region Chalkidiki ab 22. September größtenteils einstellen.