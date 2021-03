Milliardeninvestition : Intel baut Kapazitäten für Chip-Produktion aus

Intel nimmt Milliarden in die Hand, um seine Chip-Produktion auf Vordermann zu bringen. Für den neuen Chef Pat Gelsinger ist das klare Bekenntnis zur eigenen Fertigung die erste große Weichenstellung.

Santa Clara | Der Chipriese Intel hat mitten in einer globalen Halbleiter-Knappheit den Ausbau seiner Produktionskapazitäten angekündigt. Zum einen will der Konzern zwei neue Fabriken im US-Bundesstaat Arizona bauen, wie der neue Chef Pat Gelsinger am Dienstag ankündigte. Zum anderen will Intel auch als Auftragsfertiger Chips für andere produzieren. Dafür wurde ...

