Wirtschaft : Insolvenz bei MV Werften: Offshore-Projekte erst Ende 2023

Bei den MV Werften könnten Projekte im Bereich Offshore-Windenergie nach Einschätzung des Insolvenzverwalters erst in knapp zwei Jahren für Arbeit in Rostock sorgen. „Es gibt großes Interesse, künftig hier Offshore-Plattformen zu bauen“, sagte Christoph Morgen am Freitag bei einer Kundgebung vor der Rostocker Werft. „Es gibt leider auch ein großes Aber: Der Baubeginn für neue Projekte dieser Größenordnung ist nicht heute, ist nicht morgen, sondern ist eher Ende 23, Anfang 24.“

Ohne Übergangslösungen führe das zu einer längeren Beschäftigungslücke. „Jetzt ist die Frage: Wie kann man diese Lücke schließen?“ Es gebe erste Ideen, um mit einzelnen Investoren auch in der Übergangszeit Arbeit nach Warnemünde zu holen. Mit Blick auf das bevorstehende Insolvenzverfahren sagte Morgen: „Wir werden am 1.3. keine Arbeit haben“. Es gebe i...

