Triebwerksbauer MTU rückt auf : Industriekonzern Thyssenkrupp steigt aus dem Dax ab

Der Essener Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp steigt nach einem drastischen Kursverfall aus dem wichtigsten deutschen Börsenindex Dax ab. Das teilte die Deutsche Börse am Mittwochabend mit.

von dpa

04. September 2019, 22:12 Uhr

Der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines löst Thyssenkrupp in der Topliga der 30 wertvollsten Börsenunternehmen ab.

Thyssenkrupp steckte seit langem in der Krise. Die Finanzdecke ist dünn - auch eine Folge von milliardenschweren Fehlinvestitionen in Stahlwerke in Brasilien und den USA. Die als Befreiungsschlag geplante Stahlfusion mit dem indischen Konkurrenten Tata wurde von der EU untersagt.