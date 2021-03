Tarifkonflikt : IG Metall auch im virtuellen Warnstreik

Trotz Corona mobilisiert die IG Metall tausende Beschäftigte für Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Am Montag könnte sich rausstellen, wo die Verhandlungen vertieft werden sollen.

Mainz | Die Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie gehen in die dritte Woche. Auch heute gab es keinen Durchbruch in den regionalen Verhandlungen, wie IG Metall und Arbeitgeber übereinstimmend berichteten. Die Gewerkschaft berichtete trotz der Corona-Auflagen von einer anhaltend starken Beteiligung der Beschäftigten. Seit dem Ende der Fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.