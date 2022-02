Inflation : Ifo: Fast die Hälfte der Unternehmen will Preise erhöhen

Schlechte Nachrichten für Verbraucher: Viele Unternehmen werden nach Angaben des Ifo-Instituts schon bald die gestiegenen Kosten für Energie und Beschaffung auf die Preise ihrer Produkte aufschlagen.

In den nächsten drei Monaten will nach einer Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts fast die Hälfte der deutschen Unternehmen die Preise erhöhen. Die Firmen gäben damit gestiegene Energie- und Beschaffungskosten an die Verbraucher weiter, teilten die Münchner Ökonomen am Montag mit. „Das wird bis auf die Verbraucherpreise durchschlagen“, sagte Timo Woll...

