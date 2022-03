Wirtschaft : Hohe Energiekosten sorgen für gestiegene Verbraucherpreise

Auch im Februar sind die Verbraucherpreise in Niedersachsen weiter gestiegen. Im Vergleich zum Februar 2021 habe sich das Preisniveau um 4,8 Prozent erhöht, teilte am Dienstag das Landesamt für Statistik Niedersachsen in Hannover mit. Im Januar lag die Inflationsrate bei 4,7 Prozent.

Zu den Preistreibern gehörten demzufolge die weiterhin stark steigenden Preise für Energie, die sich im Vergleich mit Februar 2021 um 21,4 Prozent erhöhten. So mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher 26,5 Prozent mehr für Kraftstoffe ausgeben. Die Preise für Dieselkraftstoff stiegen sogar um 30,3 Prozent. Insgesamt legte der Verkehrsbereich um 11,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.