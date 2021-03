Börse in Frankfurt : Hoffnung auf Corona-Ende treibt Dax auf Rekordhoch

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie hat den Dax auf ein Rekordhoch getrieben.

Frankfurt/Main | Dieses steht nun bei 14.197 Punkten. Gegen Mittag gewann der Leitindex noch 0,82 Prozent auf 14.154,44 Punkte. „Letzte Woche noch Inflations- und Zinssorgen, heute Corona-Zuversicht und Öffnungsperspektiven“, schrieb dazu der Chefvolkswirt der LBBW, Uwe Burkert, in einem Kommentar. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen blieb am Mittwoch mit plus...

